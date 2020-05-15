Известный танцор балета Николай Цискаридзе с ужасом вспоминает свое сотрудничество с Большим театром, из которого он уволился еще семь лет назад.
"С начала 2000-х годов в театре с приходом нового непонятного руководства стало твориться что-то ужасное — все полетело в тар-тарары. Оно стало уничтожать все: здание, систему. Сейчас это ничего общего с тем, что называется "Большой театр", не имеет. Люди, которые там сейчас руководят, ничего не понимают в искусстве. Я не хотел участвовать в тех передрягах. Меня там гнобили. В театре надо распустить всех, потому что все, что там происходит, — преступление", — пожаловался Цискаридзе.
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