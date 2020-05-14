Международный фестиваль стран АТР Pacific Meridian перенесли на осень

Организационный комитет Международного кинофестиваля стран ATP Pacific Meridian сообщил о переносе даты проведения 18-го сезона из-за коронавируса.

"В связи с текущей ситуацией в России и мире дирекция фестиваля приняла решение о переносе события на более поздний срок. Таким образом, фестиваль пройдёт с 10 по 16 октября 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда кинофестиваля подготавливается к его началу и надеется на скорейшее улучшение ситуации с пандемией коронавируса.