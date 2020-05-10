На сайте кабмина опубликована поздравительная открытка для заслуженной артистки Натальи Бондарчук. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ее с 70-летием.
"Яркая индивидуальность, талант, обаяние позволили Вам искусно перевоплотиться в Хари и Марию Волконскую, Эрнестину Тютчеву и Екатерину Карамзину… Каждая роль — пронзительная история любви, которая заставляет зрителей размышлять, переживать, испытывать сильные эмоции", — говорится в сообщении.
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