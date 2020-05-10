Наталью Бондарчук с 70-летием поздравил Михаил Мишустин

На сайте кабмина опубликована поздравительная открытка для заслуженной артистки Натальи Бондарчук. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ее с 70-летием.