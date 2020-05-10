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Источник Правда.Ру

В "Союзмультфильме" показали свой первый 3D мультик

Культура

Пресс-служба киностудии "Союзмультфильм" сообщила о своем первом за всю историю 3D-мультфильме. "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада" уже загружен на YouTube.

"На YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм" состоялась онлайн-премьера короткометражного 3D-мультфильма "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада". Приключенческая короткометражка создана по одноименной детской книге из популярной серии о хомячке Фроше российской писательницы Елены Никитиной. Тринадцатиминутный мультфильм будет интересен детям в возрасте от 4 до 12 лет", — говорится в сообщении.

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