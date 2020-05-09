Американский певец Боб Дилан запланировал на 19 июня выход своего нового альбома под названием Rough and Rowdy Ways, в который будут включены авторские песни.
Примечательно, что последний музыкальный сборник музыкант выпускал в 2012 году. Затем он не выпускал альбомов с авторскими песнями. В 2016 году Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
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