После восьмилетнего перерыва Боб Дилан выпустит новый альбом

Американский певец Боб Дилан запланировал на 19 июня выход своего нового альбома под названием Rough and Rowdy Ways, в который будут включены авторские песни.

Примечательно, что последний музыкальный сборник музыкант выпускал в 2012 году. Затем он не выпускал альбомов с авторскими песнями. В 2016 году Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.