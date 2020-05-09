Путин поздравил работников Музея Победы с 25-летием

На сайте Кремля опубликовано поздравление президента России Владимира Путина для Музея Победы в честь 25-летия. Президент отметил хорошее влияние музея на граждан страны.

"Поздравляю вас с 25-летием Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Важно, что ваш коллектив творчески, вдохновенно работает над реализацией востребованных образовательных, поисковых, патриотических проектов и инициатив, рассказывающих о ключевых событиях и героях самой жестокой войны XX столетия", — говорится в поздравлении.