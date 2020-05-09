На сайте Кремля опубликовано поздравление президента России Владимира Путина для Музея Победы в честь 25-летия. Президент отметил хорошее влияние музея на граждан страны.
"Поздравляю вас с 25-летием Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Важно, что ваш коллектив творчески, вдохновенно работает над реализацией востребованных образовательных, поисковых, патриотических проектов и инициатив, рассказывающих о ключевых событиях и героях самой жестокой войны XX столетия", — говорится в поздравлении.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Утром 7 мая задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. В очередной раз — и каждый раз о проблемах бизнесмена сообщает пресса всей страны.