Генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева сообщила агентству РИА "Новости" о том, что на YouTube-канале студии можно посмотреть рекомендованные к просмотру с детьми фильмы о войне.
"Язык киноискусства — один из лучших способов передать подрастающему поколению дух того времени, мироощущение и чувства людей. Классические фильмы наших великих режиссеров, многие из которых были свидетелями того страшного времени и Великой Победы, — выразительная летопись тех лет, созданная с помощью простых и невероятно ярких образов. Мы рекомендуем эту подборку к совместному просмотру с детьми в праздничные дни", — рассказала Слащева.
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