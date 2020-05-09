Киностудия имени Горького рекомендовала фильмы о войне

Генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева сообщила агентству РИА "Новости" о том, что на YouTube-канале студии можно посмотреть рекомендованные к просмотру с детьми фильмы о войне.