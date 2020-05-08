Режиссер И.Л. Райхельгауз рассказал о жизни театров в условиях пандемии

Представители театрального сообщества считают, что в случае улучшения ситуации с коронавирусом в России театры смогут открыться не раньше сентября.

Также есть опасения, что после отмены режима самоизоляции зрители будут бояться посещать спектакли из-за коронавируса. Это может привести к потере доходов театров.

О положении театров в условиях пандемии рассказал советский и российский театральный режиссер, создатель и художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Леонидович Райхельгауз.