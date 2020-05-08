Представители театрального сообщества считают, что в случае улучшения ситуации с коронавирусом в России театры смогут открыться не раньше сентября.
Также есть опасения, что после отмены режима самоизоляции зрители будут бояться посещать спектакли из-за коронавируса. Это может привести к потере доходов театров.
О положении театров в условиях пандемии рассказал советский и российский театральный режиссер, создатель и художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Леонидович Райхельгауз.
"Бюджет любого театра состоит из нескольких составляющих. Примерно половина бюджета — это деньги, которые выдает правительство Москвы, департамент культуры. Вторая половина — это деньги за билеты. И здесь все театры в очень разном положении, потому что есть театры, у которых аншлаги и дорогие билеты, и на это можно рассчитывать, для нас это примерно половина прибыли, а есть театры, в которых практически полупустые залы и очень дешевые билеты, поэтому для них это не самая большая составляющая в бюджете. Кроме того, есть театры, и наш театр в том числе, которые довольно востребованы на зарубежных гастролях, фестивалях. На это тоже всегда нужны деньги. Наконец, есть следующая статья доходов — это попечительские советы. Естественно, там есть фантастический попечительский совет в Большом театре. Там крупнейшие наши фирмы, не буду их перечислять, и туда притекают огромные деньги. Есть скромные попечительские советы, как в нашем театре. Тем не менее, это все равно деньги.
Какие доходы остались у театров сейчас?
На сегодняшний день из всех этих составляющих осталась одна, а именно государственные бюджетные деньги.
Сейчас, естественно, не продается ни один билет, и театр не играет уже практически полтора месяца. Это самый сложный момент, поэтому сегодня по этой причине народные артисты получают копейки, не говоря уже о молодых.
А ведь у нас огромное количество замечательных, уникальных сотрудников: художники по свету, звукорежиссеры, костюмеры, гримеры — это все уникальные специалисты. Они простаивают.
Естественно, нужно репетировать, нужно восстанавливать репертуар, нужно готовить новые работы. У нас запущены четыре спектакля. У нас репетирует прекрасный режиссер и художник Дмитрий Крымов. У нас репетируют очень интересные молодые, новые пьесы. У нас всегда новые пьесы, поскольку это "Школа современной пьесы".
Чем сейчас заняты артисты?
Сейчас наши артисты вовсю, естественно, снимают разные видеоролики. Мы придумываем различные формы представления ежевечернего театра. Каждый вечер в 19:00 часов театр обязательно что-нибудь показывает.
Завтра, в день Победы мы покажем запись нашего спектакля, который мы играем уже много лет один раз в году - 9 мая. Там монологи городов-героев. Каждый артист говорит за город-герой", — сообщил Райхельгауз.
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