9 мая 2020 года Театр Армии проведет Марафон Победы

Центральный академический театр Российской Армии приглашает на праздничный "Марафон Победы", который будет идти весь день 9 мая 2020 года на официальном Youtube-канале Театра Армии.

"Мы армейский театр, а значит — день Победы для нас не просто праздник общечеловеческий, но и профессиональный. Обычно в этот день в нашем театре всегда идут шефские спектакли для ветеранов, военнослужащих московского гарнизона и членов их семей. Так случилось, что в этом юбилейном году спектакля не будет. Но будет онлайн-марафон, в который мы включили поздравления ветеранов ВОВ, в том числе ветерана нашего театра — 98-летнего Народного артиста России Александра Петрова. Артисты будут читать стихи, петь песни военных лет, мы покажем документальные фильмы, отрывки из спектаклей и еще много интересного, чтобы несмотря ни на что, создать у зрителей ощущения великого праздника", — сказал Директор Театра Армии Иван Чурсин.

К акции "Марафон Победы" присоединилась почти вся труппа Театра Армии. Артисты участвовали в читках, репетировали отрывки из спектаклей, записывали песни, стихи, поздравления находясь в изоляции. Марафон начнется в 10 утра и продлится до 22 часов.

Финалом марафона станет праздничный концерт, в котором примут участие н. а. СССР Людмила Чурсина, н. а. РСФСР Алина Покровская, н. а. России Ольга Богданова, з. а. России Андрей Егоров и Людмила Татарова и многие другие.