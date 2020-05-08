Пресс-служба "Союзмультфильма"сообщила о создании виртуальной памятной доски в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. После снятия ограничений из-за коронавируса доску установят в киностудии.
"В честь 75-летия Победы киностудия "Союзмультфильм" открыла виртуальную доску памяти с именами, званиями и наградами ветеранов Великой Отечественной войны, работавших на студии. После окончания ограничений, вызванных опасностью распространения коронавируса, Доска памяти будет установлена в здании киностудии на улице Академика Королева в Москве", — говорится в сообщении.
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