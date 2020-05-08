"Союзмультфильм" создал виртуальную доску памяти ветеранов

Пресс-служба "Союзмультфильма"сообщила о создании виртуальной памятной доски в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. После снятия ограничений из-за коронавируса доску установят в киностудии.