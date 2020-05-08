Многие известные советские деятели культуры и искусства прошли через огонь Второй мировой. Но эта часть их биографии зачастую малоизвестна или неизвестна вовсе массовому зрителю.
В канун 75-й годовщины Победы Министерство обороны России восполнило данный пробел:
опубликованный на сайте военного ведомства, рассказывает нам о боевых заслугах известных драматургов, режиссеров, актёров, поэтов.
В списке — хорошо знакомые поколениям имена:
Анатолий Папанов, Рина Зеленая, Владимир Этуш, Иннокентий Смоктуновский, Юрий Никулин…
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Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.