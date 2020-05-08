О героях войны, ставших кумирами миллионов, рассказало Минобороны

Многие известные советские деятели культуры и искусства прошли через огонь Второй мировой. Но эта часть их биографии зачастую малоизвестна или неизвестна вовсе массовому зрителю.

В канун 75-й годовщины Победы Министерство обороны России восполнило данный пробел:

исторический проект "Прошедшие огонь войны, Вы свой талант дарили людям",

опубликованный на сайте военного ведомства, рассказывает нам о боевых заслугах известных драматургов, режиссеров, актёров, поэтов.

В списке — хорошо знакомые поколениям имена: