Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. Причиной стала тяжелая продолжительная болезнь.
Паркина известна своими ролями в фильмах "Не могу сказать "прощай", "Красное и черное", "Зависть богов" и "Ты иногда вспоминай"
Помимо карьеры актрисы, она также занималась вокалом и ездила на гастроли с Московским объединением музыкальных ансамблей.
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