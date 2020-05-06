Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. Причиной стала тяжелая продолжительная болезнь.

Паркина известна своими ролями в фильмах "Не могу сказать "прощай", "Красное и черное", "Зависть богов" и "Ты иногда вспоминай"

Помимо карьеры актрисы, она также занималась вокалом и ездила на гастроли с Московским объединением музыкальных ансамблей.