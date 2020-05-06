Компания Paramount снимет фильм по сценарию соавтора "Бэтмена"

Компания Paramount снимет научно-фантастический фильм "2084" по мотивам сценария Маттсона Томлина, который был одним из авторов "Бэтмана".

Как сообщает THR, сюжет фильма пока что держится в строгом секрете, но говорят, что по духу он в чем-то схож с романом-антиутопией Джорджа Оруэлла "1984". Кроме того, проект будет иметь сходство с нашумевшим фантастическим боевиком "Матрица".

Фильм "2084" уже вызвал большой интерес у кинематографистов, которые захотели принять участие в работе над картиной.