Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

Актриса Татьяна Васильева подтвердила агентству РИА "Новости", что у нее обнаружили COVID-19.

На вопрос болеет ли она коронавирусом актриса ответила утвердительно.

"У меня двусторонняя пневмония… Ну вот этот вирус… Лечусь", — заключила актриса.

Ранее Татьяна Васильева рассказывала, что почувствовала недомогание и вызывала скорую помощь.

Васильева — народная артистка РФ, известная по фильмам "Здравствуйте, я ваша тетя" и "Увидеть Париж и умереть".