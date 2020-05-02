Актриса Татьяна Васильева подтвердила агентству РИА "Новости", что у нее обнаружили COVID-19.
На вопрос болеет ли она коронавирусом актриса ответила утвердительно.
"У меня двусторонняя пневмония… Ну вот этот вирус… Лечусь", — заключила актриса.
Ранее Татьяна Васильева рассказывала, что почувствовала недомогание и вызывала скорую помощь.
Васильева — народная артистка РФ, известная по фильмам "Здравствуйте, я ваша тетя" и "Увидеть Париж и умереть".
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.