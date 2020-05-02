Посредством краудфандинга получилось собрать около пяти миллионов рублей на съемки военной киноленты, посвященной летчику-истребителю Лидии Литвяк. Эта женщина числится в Книге рекордов Гиннесса как женщина-летчик, одержавшая больше всего побед в воздушных боях. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Это серьезное, большое, достаточно высокобюджетное кино — производственный бюджет составляет более 300 миллионов. Собрать такую сумму краудфандингом, по крайней мере до сих пор, еще никому не удавалось. В свое время на фильм "28 панфиловцев" мы собрали 30 миллионов, что являлось гигантской суммой. На сегодняшний день мы собрали почти 5 миллионов рублей, еще у нас было немножко своих собственных средств", — поделился сценарист и продюсер Андрей Шальопа.
Он добавил, что съемки должны начаться уже этой осенью.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.