Поддержат ли власти музеи в период пандемии? - комментарий эксперта

Власти Германии планируют выделить музеям 10 млн евро в виде помощи, так как из-за пандемии коронавируса они оказались в сложной ситуации. В первую очередь средства будут направлены "маленьким и средним культурным учреждениям Германии". Это поможет им быстрее подготовиться к открытию после снятия всех действующих ограничений.

О том, планируются ли какие-то меры финансовой поддержки музеям в России, рассказал режиссер, депутат Государственной Думы Владимир Бортко.

"Пока неизвестно. Понятно, что сейчас поддержка нужна всем. В настоящее время музеи не работают. Конечно, они нуждаются в поддержке от государства. Я надеюсь, что когда мы выйдем на работу после майских праздников, то нужно будет в Комитете по культуре вплотную заняться решением этого вопроса. По учреждениям культуры сейчас ударило очень сильно. Ударило по многим, но нам ближе музеи, чем остальные. Поэтому мы будет добиваться, чтобы музеи получили поддержку от государства", — сообщил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус негативно отразится на экономике и туризме Петербурга.