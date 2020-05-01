Пресс-служба Вахтанговского театра сообщило о смерти актера, заслуженного артиста России Евгения Федорова.

"Евгений Евгеньевич был живым свидетелем и участником истории театра имени Вахтангова, которому он служил верой и правдой 80 лет", — говорится в некрологе.