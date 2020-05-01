Пресс-служба Вахтанговского театра сообщило о смерти актера, заслуженного артиста России Евгения Федорова.
"Евгений Евгеньевич был живым свидетелем и участником истории театра имени Вахтангова, которому он служил верой и правдой 80 лет", — говорится в некрологе.
Театр передает соболезнования родным и близким актера.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.