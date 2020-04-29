Издание "Gulf News" сообщило о смерти индийского актера Ирфана Хана, которому было 53 года.
Отмечается, что у него была диагностирована нейроэндокринная опухоль, еще несколько лет назад, из-за чего актер отменил запланированные съемки в нескольких фильмах. Причиной смерти, по сообщению издания, стала инфекция толстой кишки.
Ирфан Хан был известен своими ролями по фильмам "Миллионер из трущоб", "Мир Юрского периода", "Новый человек паук", "Жизнь Пи" и "Инферно".
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.