Умер актер фильма "Миллионер из трущоб" Ирфан Хан

Издание "Gulf News" сообщило о смерти индийского актера Ирфана Хана, которому было 53 года.

Отмечается, что у него была диагностирована нейроэндокринная опухоль, еще несколько лет назад, из-за чего актер отменил запланированные съемки в нескольких фильмах. Причиной смерти, по сообщению издания, стала инфекция толстой кишки.

Ирфан Хан был известен своими ролями по фильмам "Миллионер из трущоб", "Мир Юрского периода", "Новый человек паук", "Жизнь Пи" и "Инферно".