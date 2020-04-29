Под давлением пандемии "Оскар" меняет правила для номинантов

93-я премия "Оскар" американской киноакадемии, церемония вручения наград которой пройдет в 2021 году, впервые позволит номинироваться фильмам, которые не показывались в кинотеатрах, а дебютировали на онлайн-сервисах.

Об этом официально объявлено 28 апреля.

"Это изменение правил продиктовано ситуацией, вызванной коронавирусом - из-за него повсеместно закрыты кинотеатры. Однако, новшество не станет постоянным и будет распространяться только на фильмы, выпущенные в этом, 2020 году", - отмечается в сообщении пресс-службы киноакадемии.

Почему потребовалось менять правила, существовавшие десятилетия

Право на получение "Оскара" новыми фильмами было главным вопросом игроков киноиндустрии, так как введенные повсеместно из-за коронавируса ограничительные меры привели

к отмене крупных кинофестивалей, включая такие как South by Southwest и Каннский кинофестиваль,

включая такие как South by Southwest и Каннский кинофестиваль, к закрытию кинотеатров по всему миру.

Ранее фильму,чтобы быть номинированным на Оскар требовалось "пройти минимальный семидневный прогон в коммерческом театре округа Лос-Анджелес". Теперь стать участниками церемонии и побороться за статуэтку могут .

Это не навсегда

"Академия твердо верит, что нет лучшего способа ощутить волшебство кино, чем увидеть его на большом экране в кинотеатре. Наша приверженность этому неизменна и непоколебима", - заявил Дэвид Рубин, президент киноакадемии.

А Дон Хадсон, ее генеральный директор, отметил, что