93-я премия "Оскар" американской киноакадемии, церемония вручения наград которой пройдет в 2021 году, впервые позволит номинироваться фильмам, которые не показывались в кинотеатрах, а дебютировали на онлайн-сервисах.
Об этом официально объявлено 28 апреля.
"Это изменение правил продиктовано ситуацией, вызванной коронавирусом - из-за него повсеместно закрыты кинотеатры. Однако, новшество не станет постоянным и будет распространяться только на фильмы, выпущенные в этом, 2020 году", - отмечается в сообщении пресс-службы киноакадемии.
Право на получение "Оскара" новыми фильмами было главным вопросом игроков киноиндустрии, так как введенные повсеместно из-за коронавируса ограничительные меры привели
Ранее фильму,чтобы быть номинированным на Оскар требовалось "пройти минимальный семидневный прогон в коммерческом театре округа Лос-Анджелес". Теперь стать участниками церемонии и побороться за статуэтку могут .
"Академия твердо верит, что нет лучшего способа ощутить волшебство кино, чем увидеть его на большом экране в кинотеатре. Наша приверженность этому неизменна и непоколебима", - заявил Дэвид Рубин, президент киноакадемии.
А Дон Хадсон, ее генеральный директор, отметил, что
"Несмотря на твердость позиции оскаровского комитета, трагическая пандемия Covid-19 требует этого временного исключения из наших правил отбора претендентов на награды".
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.