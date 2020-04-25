Актер фильма "Запретная зона" Дмитрий Дьяченко скончался

Американский актер, родом из Украины Дмитрий Дьяченко умер в возрасте 52 года в США, — сообщает TMZ со ссылкой на семью артиста.

Отмечается, что Дьяченко в течении нескольких дней не выходил на связь с родными. Тело актера обнаружили 22 апреля в его доме в Дейтона-Бич. Следов насильственной смерти не было обнаружено.

Близкие актера утверждают, что Дмитрий был в хорошей физической форма и не жаловался на свое здоровье.

Дмитрий Дьяченко сыграл роли в таких фильмах, как "Солдат Джейн, "Напряги извилины", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". Наибольшую популярность актер заслужил благодаря роли Юрия в фильме "Запретная зона"