Археологи нашли вещи времен викингов

В районе норвежского ледника Лендбрин, после того как растаял лед, нашли около тысячи артефактов, которые доказывают, что викинги активно использовали данный горный перевал.

"Артефакты, обнаруженные благодаря растаявшему льду, указывают на их использование в 300-1500 года нашей эры, при этом максимальная активность наблюдалась примерно в 1000 года нашей эры в эпоху викингов — времени повышенной мобильности, политической централизации, растущей торговли и урбанизации в Северной Европе", — сообщается в журнале Antiquity.

В научной работе археологов сообщается, что в 2011 году на этом леднике нашли тунику, а после попадались другие элементы ушедшей эпохи: трости, подковы, ботинки, фрагменты тканей и прочие элементы обихода.