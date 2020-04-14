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Как спасти и сохранить памятники деревянного зодчества?

Культура » Искусство и архитектура » Архитектура и городская скульпт

Некоторые исследователи приводят данные о том, что в России с 1960 года каждые 20 лет разрушается более 400 уникальных памятников архитектуры. В то же время в стране действуют программы по сохранению объектов культурного наследия. О том, почему статистика выглядит так печально, рассказал вице-президент Союза московских архитекторов Михаил Хазанов.

"Здесь очень много причин. Во-первых, это наша традиция с советских времен: все старое — плохое, все новое — хорошее.

На самом деле при ближайшем рассмотрении оказывается, что это просто программа зачистки территорий от малоэтажного жилья, как это происходит в Москве и в Санкт-Петербурге.

Вторая причина заключается в том, что после 1917 года была утрачена преемственность поколений и врастание одного времени в другое, атрофия антикварного чувства, я бы так сказал.

Чувство любого антиквара как бы вымылось, выветрилось. Никому ведь не придет в голову прийти в антикварный магазин и крушить все, что там есть. Почему-то дверные ручки, каминные порталы и решетки можно за большие деньги, а дом, где все это уже есть, антиквариатом не является. Я уже давно об этом говорю.

Что касается вопроса сохранения памятников деревянного зодчества, то тому, кто научится сохранять деревянные раритеты, нужно дать Нобелевскую премию. Время действительно к ним безжалостно, их можно сохранить только повторным строительством.

Сначала венцы заменяют, потом одно бревно, потом два бревна, три бревна, а потом и полностью полностью. Уже Лемех в Кижах, мастер М. К. Мышев, используя те же технологии, перестроил, но все равно это уже все-таки новодел. До этого купола Кижей были покрыты металлом еще в 30-е годы. Очень сложно сохранить памятники деревянного зодчества", — заключил эксперт.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Приангарье работают над сохранением памятников деревянного зодчества.

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Темы культура деревянное зодчество памятники архитектуры
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Как спасти и сохранить памятники деревянного зодчества?
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