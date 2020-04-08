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В апреле в эфире канала "МХАТ говорит!" пройдут "Постные чтения"

Культура » Театр

Православные всего мира 7 апреля празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы — один из главных христианских праздников. Согласно евангельскому повествованию в этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и сообщил благую весть о том, что вскоре у Нее родится Сын, который "будет велик и наречется Сыном Всевышнего". Смиренное согласие Богоматери — "да будет Мне по слову твоему" — утверждает приход в мир Иисуса Христа. От Благовещения до Рождества Христова ровно девять месяцев. Это событие подарило человечеству надежду на искупление грехов, открыло путь к духовному спасению.

По традиции 7 апреля в церквях проходят праздничные службы, но в связи с пандемией коронавируса церковнослужители советуют верующим воздержаться от посещения церкви и помолиться дома.

В эти дни "Постные чтения" на канале "МХАТ говорит!" расскажут об одном из самых таинственных явлений христианской практики — непрерывной Иисусовой молитве. Ей посвящено множество ученых трудов, но есть книги, чей простой и искренний язык способен раскрыть полноту этой великой молитвы и младенцу, и мудрецу. Такой книгой являются "Откровенные рассказы странника своему духовному отцу", вышедшие в России в конце XIX века. В ней некий странник рассказывает, как он учился молиться Иисусовой молитвой, как она помогала ему в дальнейшем преодолевать искушения на пути, рассказывает о благодати, ощущаемой во время моления.

До сих пор окончательно не установлено авторство книги. Ее приписывают как, например, Амвросию Оптинскому, крупнейшему старцу и подвижнику, так и Константину Леонтьеву — русскому религиозному мыслителю, выдающемуся философу-традиционалисту.

В ХХ веке книга была переведена на иностранные языки, облетела мир и сделалась почитаемой не только у христиан, но и среди представителей иных религий. В 1960-е годы она попала в Америку. В разгар сексуальной революции, с одной стороны, с другой — своеобразных религиозных учений, оккультизма, мистических исканий, связанных с книгами, например, Карлоса Кастанеды, она стала путеводителем в мир подлинной духовности и знания. Книгой "Откровенные рассказы странника своему духовному отцу" глубоко проникся Сэлинджер, его повесть "Фрэнни и Зуи" полностью посвящен Иисусовой молитве.

"Ясный и "поэтичный" слог "Откровенных рассказов странника" кажется нам интересным для театра. На одну из первых театральных олимпиад в Россию из-за океана был привезен спектакль по этой книге, что подчеркивает ее популярность и актуальность для театра всего мира и подсказывает мысль обратиться к ней и МХАТ им. Горького. Первая часть "Откровенных рассказов" будет прочитана актерами театра на мхатовском интернет-телеканале" — говорит Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького.

Странник рассказывает, как он учился молиться, какие встречал на своем пути искушения, как Иисусова молитва помогала ему, и какие благодатные состояния он переживал.

8 апреля чтение продолжат Мария Янко и Сергей Кислеченко, артисты МХАТ им. М. Горького.

До конца апреля "МХАТ говорит!" продолжит свое вещание на канале YouTube и официальном сайте театра. Появится несколько новых форматов и рубрик, например "Театр — детям", в котором артисты театра будут читать сказки и детские рассказы.

По выходным в эфире канала телепостановки из Золотого фонда МХАТ с рассказом об истории спектакля от артистов МХАТ им. М. Горького. В рубрике "Худрук Online" будут новые гости с новыми темами, так же как и "Режиссер +" расскажет о новых интересных личностях из мира театра.

Посмотреть "МХАТ говорит!" можно на сайте театра www.mxat-teatr.ru/ или в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCkCICFdGY_pYkIdaE2UhdZQ

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В апреле в эфире канала "МХАТ говорит!" пройдут "Постные чтения"
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