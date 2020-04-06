Чета Лещенко выписана из больницы

У Льва Лещенко и его супруги отрицательные тесты на коронавирус. Чета абсолютно здорова.

Артиста и его спутницу выписали из больницы в Коммунарке, где они провели последнюю неделю.

"Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы", — рассказал директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель.

Ранее о своем здоровье рассказал Игорь Николаев. Несколько дней назад он попал в больницу с подозрением на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат, артист уже дома.