Театр "Школа современной пьесы" струит эфир

Стоит только появиться проблеме — тут же находится ее решение. Стоит только найти решение — тут же поднимают головы его критики.

Вот и сейчас: "Театр в видеоформате — это не театр! Театр — живой, как контактный зоопарк! Мы должны чувствовать дыхание артистов, а они — ощущать настроение зала! А ваши видео?! Что это? Какие-то консервы!"

А мы вот, что скажем таким "критикам": во-первых, театр — в принципе искусство сиюминутное, спектакль исчезает как только заканчивается, потому что один и тот же спектакль каждый раз — нечто новое. А если он вообще более не существует вживую? Как постановки Эфроса или Товстоногова? Покровского или Штайна? А если мы живем в селе Горное Запредельного уезда Беспредельной волости? И у нас вообще театра нет? Мы прекрасно смотрим видеоверсии спектаклей — и благодаря им вообще знаем, что есть такой жанр и были в нем такие режиссеры. А про консервы… Когда стейки не завезли, можно и консервами закусить. Время такое…

Итак, на этой неделе ШСП — театр "Школа современной пьесы" приглашает вас в свой видеотеатр на спектакли:

2 апреля "Подслушанное, посмотренное, незаписанное"

3 апреля "Чайка. Настоящая оперетка"

4 апреля "Борис Акунин. Чайка"

7 апреля "Русское горе"

8 апреля "Записки русского путешественника"

А сегодня 1 апреля — суперэксклюзив! Смотреть всем! Первоапрельский вечер "Наизнанку" с невероятно смешными и совершенно уникальными выступлениями артистов и музыкантов.

Трансляция будет доступна по ссылке: https://www.culture.ru/theaters/performances/institute-teatr-shkola-sovremennoi-pesy?sort=-publishDate

Наши трансляции начинаются каждый вечер в 20.00! Включайте и смотрите!