Актер Александр Домогаров покинет МХАТ

Актер Александр Домогаров на днях сделал заявление, что покидает МХАТ.

Артист пояснил, почему прекратил отношения с театром, где он еще совсем недавно исполнял роли в спектаклях "Сцены из супружеской жизни". Постановки состоялись с полным аншлагом 9 и 10 марта, невзирая на то, что билеты в первые ряды, например, стоили шесть тысяч рублей.

Как отметил Домогаров, перед каждым спектаклем он подписывал договор с театром имени Горького. Причем всегда это выполнялось заранее, чтобы артист мог подробно ознакомиться с условиями. В последний раз он получил договор за 30 минут до выхода на сцену. Разумеется, он не успел изучить его условия.