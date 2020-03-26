О проблемах Третьяковской галереи и жизни музея в период карантина из-за пандемии коронавируса рассказала генеральный директор учреждения искусства Зельфира Трегулова.
Интервью с ней сегодня, 26 марта, опубликовали "Известия".
Трегулова пояснила, что Третьяковка, как и другие организации культуры, будут закрыты до 10 апреля. Что произойдет после этой даты, станет видно позже — в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
"Ни у кого из нас нет большого запаса прочности", — сказала гендиректор галереи, давая комментарий по возможному продлению периода карантина.
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