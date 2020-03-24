24 марта в 15.00 МХАТ им. М. Горького запускает телеканал "МХАТ ГОВОРИТ!", вещание которого будет осуществляться на официальном сайте театра.
Ежедневно, в режиме онлайн 24/7 вы сможете напрямую общаться с:
Мы будем рассказывать вам о предстоящих премьерах и постановках текущего репертуара, о репетициях и технологии производства спектаклей, о творческих планах и тайных мечтах, о повседневной жизни людей театра.
Нам есть, что представить нашим любимым зрителям. МХАТ — национальный театр, через три года ему исполнится 125 лет. Традиции МХАТ — это достояние всей российской и мировой культуры. Спектакли нашего репертуара — пример сохранений традиций русского психологического театра. Реконструкции спектаклей Станиславского и Немировича-Данченко "Синяя птица" и "Три сестры" — важные культурные события сезона 2019/2020 годов. Премьеры последнего сезона "Сцены из супружеской жизни", "Последний срок", "Леди Гамильтон", "Парикмахерша", "Золото", "Звездная пыль" и меняют московский театральный ландшафт.
Помимо драматических постановок у нас есть другая продукция — поэтические спектакли "Третьей сцены", читки "Цеха драматургов", лекции выдающихся мыслителей в рамках "Открытых пространств". Все это должен видеть российский зритель, в том числе, тот, кто еще не побывал в нашем театре.
В программе телеканала запланированы рубрики: "Худрук on-line", виртуальные мастер-классы, обучающие видеопрограммы, рассказы режиссеров о предстоящих премьерах и многое другое. В
День театра, 27 марта, артисты и сотрудники МХАТ, а также приглашенные звезды, в режиме нон-стоп будут читать зрителям канала выборочные главы книги Константина Станиславского "Моя жизнь в искусстве".
Пока мир сидит на карантине, МХАТ работает! Будьте с нами, дорогие зрители. Ждем вас на TВ канале на официальном сайте, а также в социальных сетях: Instagram, Facebook и VK.
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