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МХАТ им. Горького запустил онлайн-телеканал "МХАТ говорит!"

Культура » Театр

24 марта в 15.00 МХАТ им. М. Горького запускает телеканал "МХАТ ГОВОРИТ!", вещание которого будет осуществляться на официальном сайте театра.

Ежедневно, в режиме онлайн 24/7 вы сможете напрямую общаться с:

  • актерами,
  • режиссерами,
  • драматургами,
  • художниками,
  • музыкантами,
  • работниками ХПЧ,
  • продюсерами,
  • руководителями театра.

Мы будем рассказывать вам о предстоящих премьерах и постановках текущего репертуара, о репетициях и технологии производства спектаклей, о творческих планах и тайных мечтах, о повседневной жизни людей театра.

Нам есть, что представить нашим любимым зрителям. МХАТ — национальный театр, через три года ему исполнится 125 лет. Традиции МХАТ — это достояние всей российской и мировой культуры. Спектакли нашего репертуара — пример сохранений традиций русского психологического театра. Реконструкции спектаклей Станиславского и Немировича-Данченко "Синяя птица" и "Три сестры" — важные культурные события сезона 2019/2020 годов. Премьеры последнего сезона "Сцены из супружеской жизни", "Последний срок", "Леди Гамильтон", "Парикмахерша", "Золото", "Звездная пыль" и меняют московский театральный ландшафт.

Помимо драматических постановок у нас есть другая продукция — поэтические спектакли "Третьей сцены", читки "Цеха драматургов", лекции выдающихся мыслителей в рамках "Открытых пространств". Все это должен видеть российский зритель, в том числе, тот, кто еще не побывал в нашем театре.

  • Вы сможете смотреть в онлайн-версии лучшие поэтические спектакли "Сезона стихов" и встретиться с любимыми поэтами и драматургами — Юрием Кублановским, Еленой Исаевой, Дмитрием Воденниковым и другими.
  • Вы сможете увидеть избранные читки "Цеха драматургов" и Фестиваля будущего театра по пьесам Наталии Мошиной, Елены Греминой, Александра Железцова, Юлии Тупикиной, Андрея Вишневского и других в постановке молодых режиссеров.
  • Вам будут показаны вечера "Советской песни Атлантида", посвященные творчеству Бориса Мокроусова и Эдуарда Колмановского, концерты этно-электронной группы "Волга" и Таисии Краснопевцевой.
  • Для вас будут устроены виртуальные экскурсии по зданию МХАТ им. М. Горького — последнему шедевру позднебрежневской театральной архитектуры — с комментариями автора здания — архитектора Владимира Кубасова и участием художников Алексея Гинтовта и Анной Колейчук. В исторической рубрике н. а. РФ Валентин Клементьев расскажет о мхатовцах — героях Великой Отечественной войны.

В программе телеканала запланированы рубрики: "Худрук on-line", виртуальные мастер-классы, обучающие видеопрограммы, рассказы режиссеров о предстоящих премьерах и многое другое. В

День театра, 27 марта, артисты и сотрудники МХАТ, а также приглашенные звезды, в режиме нон-стоп будут читать зрителям канала выборочные главы книги Константина Станиславского "Моя жизнь в искусстве".

Пока мир сидит на карантине, МХАТ работает! Будьте с нами, дорогие зрители. Ждем вас на TВ канале на официальном сайте, а также в социальных сетях: Instagram, Facebook и VK.

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