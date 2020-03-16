Новый филиал "Школы современной пьесы" откроется во Владимире

В рамках проекта "Год с московским театром" с 16 марта 2020 во Владимире будут раз в месяц показывать спектакли театра "Школа современной пьесы".

Успех театра оцениваются не только по количеству проданных билетов или градусу обсуждения спектаклей в СМИ. Гастрольная деятельность и востребованность спектаклей — один из важнейших показателей в мире драматического искусства. Московский театр "Школа современной пьесы" неизменно пользуется любовью зрителей как в Москве, так и в гастрольных поездках по городам России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Театр объездил со спектаклями более 50 стран мира — от Европы до США, от Индии до Австралии.

В нынешнем театральном сезоне 2020 года гастрольная деятельность "Школы" расширилась за счет крупного проекта — открытия филиала Театра во Владимире. В течение года раз в месяц театралы города и области получат возможность приобщиться к современной драматургии. Спектакли будут показаны в полном объеме, с теми же декорациями, реквизитом, светом и музыкой, что и в Москве. Редко кто упустит шанс насладиться игрой столичных актеров, среди которых именитые народные артисты РФ Ирина Алферова, Татьяна Васильева, Александр Галибин, Владимир Качан. В спектаклях Театра также принимают участие приглашенные артисты Марат Башаров, Елена Захарова, Максим Иванов, Левон Оганезов и другие.

Владимирский филиал — второй подобный проект Театра "Школа современной пьесы", а в планах — открытие филиалов в Париже и Лондоне. Первым удачным опытом стал филиал в столице Германии, который с успехом собирал зрителей в театральный сезон 2018-2019 года. Актеры играли 20 репертуарных спектаклей в помещении Российского дома науки и культуры (РДНК), крупнейшего зарубежного культурного института мира. Публика, как русскоязычная диаспора, так и немецкоговорящая аудитория, с теплотой поддержали лозунг проекта "Берлинская сцена, а не Берлинская стена".

Сам Московский театр "Школа современной пьесы" появился 31 год назад в Международный день театра. Основатель Театра и по сей день его художественный руководитель народный артист России Иосиф Райхельгауз с самого начала объявил, что это будет особый театр — место мировых премьер, где рождаются новые спектакли, которые никогда и нигде ранее не ставились. В репертуаре Театра постановки по пьесам именитых писателей Евгения Гришковца и Бориса Акунина, Виктора Шендеровича и Дмитрия Быкова, Людмилы Улицкой и Вадима Жука.

Также Театр поддерживает неизвестных, но талантливых авторов — уже 18 лет здесь проходит Международный конкурс русскоязычной драматургии "Действующие лица". Среди учредителей "Школа современной пьесы", а также Российская государственная библиотека искусств, Радио "Культура", журнал "Современная драматургия".

Из 300-400 пьес, присланных со всей России и из-за рубежа, отбираются лучшие. Ежегодно победитель еще одного конкурса в лаборатории "Класс молодой режиссуры" получает уникальную возможность поставить один из этих спектаклей на сцене "Школы".

В репертуаре Театра помимо драматических спектаклей множество оригинальных музыкальных постановок, мюзиклов на музыку композиторов Максима Дунаевского, Сергея Никитина, Александра Журбина, Игоря Зубкова. Во Владимире покажут музыкальный спектакль "Шинель/Пальто", написанный Иосифом Райхельгаузом по оригинальной версии гоголевской "Шинели".

Спектакли раскрывают темы, интересные современному зрителю. Например, в афишу Владимирского филиала включен спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина" — один из лучших постановок театральной Москвы, получивший множество престижных премий.

В Театре практикуют разные формы общения со зрителем — иммерсивные спектакли, творческие вечера, экскурсии по зданию Театра, а также встречи с известными историками, общественными деятелями и журналистами в рамках "Дилетантских чтений".

Уже 16 марта Владимирский филиал Московского театра "Школа современной пьесы" зажжет огни рампы для местных ценителей театрального искусства. В рамках проекта покажут спектакли: