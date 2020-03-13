Стоит ли запрещать концерты рэп-исполнителей?

Врач-психиатр Алексей Фокин выступил на пресс-конференции в Медиагруппе "Патриот", посвященной проблемам полового воспитания.

Специалист раскритиковал музыкальные вкусы современной молодежи, заявив, что "все рэперы пропагандируют грубость и агрессию, которые в результате отражаются на современных детях".

Ранее в России отменили концерты некоторых рэп-исполнителей. По мнению чиновников, рэперы своими песнями морально разлагают молодёжь и призывают к неправомерным действиям.

О том, может ли снизить ли уровень агрессии среди молодёжи запрет на концерты рэп-исполнителей, рассказал музыкальный критик Давид Алексеевич Шнейдеров.