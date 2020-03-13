Врач-психиатр Алексей Фокин выступил на пресс-конференции в Медиагруппе "Патриот", посвященной проблемам полового воспитания.
Специалист раскритиковал музыкальные вкусы современной молодежи, заявив, что "все рэперы пропагандируют грубость и агрессию, которые в результате отражаются на современных детях".
Ранее в России отменили концерты некоторых рэп-исполнителей. По мнению чиновников, рэперы своими песнями морально разлагают молодёжь и призывают к неправомерным действиям.
О том, может ли снизить ли уровень агрессии среди молодёжи запрет на концерты рэп-исполнителей, рассказал музыкальный критик Давид Алексеевич Шнейдеров.
"Ни один запрет никогда не работает. Чем больше запрещают, тем больше будет популярность у этого объекта культуры.
У каждого человека свой вкус. Если одному человеку нравится Бах, а другому The Beatles, сложно сказать, у кого лучше вкус. Если одному человеку нравится Сергей Никитин, а другому — тяжелый металл, трудно сказать, у кого лучший вкус. Это все очень сложно. Вкусовые пристрастия не могут быть мерилом.
Меня лично в рэпе раздражает, безусловно, ненормативная лексика. Но, как было написано на кольце у царя Соломона, "и это пройдет".
Вспомните, как ругали The Beatles, как негодовали по поводу The Rolling Stones, какие были скандалы по поводу тяжелого рока, дальше пошел рэйв, техно, хип-хоп. Все пройдет, все встанет на свои места. Те люди, которые носили длинные волосы и исповедовали идеалы свободной любви, бывшие "дети цветов", занимаются бизнесом, пишут диссертации, книги и ходят на концерты классической музыки. Поэтому я очень спокойно к этому отношусь.
Да, наверное, нужно предпринять некие меры по соблюдению возрастного рейтинга, например. Это, конечно, нужно. Бороться с молодежной субкультурой бесполезно, так как есть интернет. Интернет — территория свободы. Все уйдут в интернет, и я думаю, это гораздо хуже", — заключил эксперт.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.