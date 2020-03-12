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Пелагея получила звание заслуженной артистки

Культура

Президент России Владимир Путин своим новым указом присвоил государственные награды некоторым деятелям культуры РФ.

Так, звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" получил актер театра и кино, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Отмечается, что почетных званий "Заслуженный артист Российской Федерации" удостоились певица Пелагея Телегина, а также артисты балета Мариинского театра Алина Авсаджанашвили, Екатерина Кондаурова, Владимир Шкляров. Такое же звание президентским указом присвоили и оперной певице Аиде Гарифуллиной.

звание пелагея владимир путин
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Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
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Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
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