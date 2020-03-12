Пелагея получила звание заслуженной артистки

Президент России Владимир Путин своим новым указом присвоил государственные награды некоторым деятелям культуры РФ.

Так, звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" получил актер театра и кино, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Отмечается, что почетных званий "Заслуженный артист Российской Федерации" удостоились певица Пелагея Телегина, а также артисты балета Мариинского театра Алина Авсаджанашвили, Екатерина Кондаурова, Владимир Шкляров. Такое же звание президентским указом присвоили и оперной певице Аиде Гарифуллиной.