Президент России Владимир Путин своим новым указом присвоил государственные награды некоторым деятелям культуры РФ.
Так, звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" получил актер театра и кино, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Отмечается, что почетных званий "Заслуженный артист Российской Федерации" удостоились певица Пелагея Телегина, а также артисты балета Мариинского театра Алина Авсаджанашвили, Екатерина Кондаурова, Владимир Шкляров. Такое же звание президентским указом присвоили и оперной певице Аиде Гарифуллиной.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.