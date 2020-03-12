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В Москве подвели итоги конкурса "Мама и дети в национальных костюмах"

Культура

1 марта в Конгресс Холле ЦМТ состоялось торжественное открытие выставки Всероссийского фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах народов России".

Всероссийский фотоконкурс "Мама и дети в национальных костюмах народов России" стал победителем Всероссийского грантового конкурса в номинации "Патриотическое воспитание — сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны".

Организаторы Конкурса: победитель Всероссийского грантового конкурса на основании приказа Росмолодежи от 15 октября 2019г. № 352 "Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2019 году" — Амиров Ильнур Равильевич. При получении грантовой поддержки Росмолодежи.

Партнерами Всероссийского фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах народов России" выступили:

  • РОО "Интернациональный Союз Женщин".
  • Фонд поддержки культурных инициатив "Зур Арт".

Председатель Организационного комитета — Генеральный директор Фонда "Зур Арт" Шакирзянов М. И.

Проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников.

Руководитель конкурса — Амиров Ильнур со сцены поприветствовал финалистов и гостей фотовы. Со слов Руководителя проекта информационно были обхвачены 85 регионов РФ с активной регистрацией на конкурс. Всероссийский конкурс дал большой информационный резонанс. Пришло 3500 писем, из них отобраны на конкурс 2200. По итогам заочного отбора членами жюри, выбранные 50 работ были представлены на фотовыставке в Москве.

В Москве подвели итоги конкурса

На церемонии торжественного открытия фотовыставки с приветственными словами выступили:

  • Юрий Желудев — Председатель жюри. Первый Президент Гильдии рекламных фотографов и творческого союза художников.
  • Галли Германовна Монастырёва — Председатель комитета по развитию межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма при Правительстве Москвы
  • Ник Мухаммад Латифа — Председатель женского комитета диаспоры Афганистана.
  • Буняков Сергей Геннадьевич — Руководитель Вьетнамской диаспоры в России
  • Амирова Альфия Равильевна — Президент РОО "Интернациональный Союз Женщин"
  • Мадина Махмутова — Член жюри. Мастер национального костюма, член ТСХ РФ, палаты народных художественных промыслов и ремесел РТ и другие почетные гости.

Члены жюри зачитали список Финалистов и торжественно вручил дипломы и каталоги Финалистов участникам, которые присутствовали на торжественной церемонии.

На сцене выступили:

  • Ведущий коллектив г. Москвы Театр моды "PersOna" представили коллекцию стилизованных национальных костюмов "From Russia with love" и "Гжель".
  • Гости фотовыставки — Вьетнамская диаспора в России выступили с музыкальными номерами.
  • Московский Башкирский Народный Театр "Ильгам" устроил дефиле старинных костюмов и представил коллекцию "Вдохновлённые Уралом".
  • Мадина Махмутова исполнила татарскую народную песню.

На торжественной церемонии были выбраны и награждены дипломами и кубками 10 Победителей Всероссийского фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах народов России".

Галли Германовна Монастырёва — Председатель комитета по развитию межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма при Правительстве Москвы — наградила победителей, членов жюри, членов организационного комитет, руководителя фотоконкурса и творческие коллективы грамотами и благодарностями.

Списки финалистов и победителей на официальном сайте www.ethno-photo.com.

Темы цмт конкурс фотовыставка
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