В Москве подвели итоги конкурса "Мама и дети в национальных костюмах"

1 марта в Конгресс Холле ЦМТ состоялось торжественное открытие выставки Всероссийского фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах народов России".
Всероссийский фотоконкурс "Мама и дети в национальных костюмах народов России" стал победителем Всероссийского грантового конкурса в номинации "Патриотическое воспитание — сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны".
Организаторы Конкурса: победитель Всероссийского грантового конкурса на основании приказа Росмолодежи от 15 октября 2019г. № 352 "Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2019 году" — Амиров Ильнур Равильевич. При получении грантовой поддержки Росмолодежи.
Партнерами Всероссийского фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах народов России" выступили:
Председатель Организационного комитета — Генеральный директор Фонда "Зур Арт" Шакирзянов М. И.
Проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников.
Руководитель конкурса — Амиров Ильнур со сцены поприветствовал финалистов и гостей фотовы. Со слов Руководителя проекта информационно были обхвачены 85 регионов РФ с активной регистрацией на конкурс. Всероссийский конкурс дал большой информационный резонанс. Пришло 3500 писем, из них отобраны на конкурс 2200. По итогам заочного отбора членами жюри, выбранные 50 работ были представлены на фотовыставке в Москве.
На церемонии торжественного открытия фотовыставки с приветственными словами выступили:
Члены жюри зачитали список Финалистов и торжественно вручил дипломы и каталоги Финалистов участникам, которые присутствовали на торжественной церемонии.
На сцене выступили:
На торжественной церемонии были выбраны и награждены дипломами и кубками 10 Победителей Всероссийского фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах народов России".
Галли Германовна Монастырёва — Председатель комитета по развитию межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма при Правительстве Москвы — наградила победителей, членов жюри, членов организационного комитет, руководителя фотоконкурса и творческие коллективы грамотами и благодарностями.
Списки финалистов и победителей на официальном сайте www.ethno-photo.com.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.