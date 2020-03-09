Гастроли Большого театра во Франции отменили из-за коронавируса

Большой театр вынужден был отменить гастроли в соответствии с новыми нормами безопасности, введенными для защиты от коронавируса.

Артисты Большого театра России должны были поехать на гастроли во Францию 10 марта, но эпидемиологическая ситуация не позволяет выступать в стране.

Большой театр получил информацию от своих коллег из Франции об отмене выступлений, так как в стране временно не проводятся массовые мероприятия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что музеи Ватикана будут закрыты до 3 апреля из-за коронавируса.