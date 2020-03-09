Первые лица России поздравили Ларису Голубкину с днем рождения

Юбилейный день рождения отмечает 9 марта актриса Лариса Голубкина. Ей исполнилось 80 лет.

С праздником актрису поздравили первые лица России. Президент Владимир Путин направил ей телеграмму:

"Человек неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, Вы блестяще реализовали себя на актерском поприще, подарили зрителям немало ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе", — говорится в тексте поздравительного сообщения.

К поздравлениям присоединился и премьер-министр Михаил Мишустин.

"Вы — актриса особого дарования, одна из ярких звезд Центрального театра Российской Армии. Многие годы Вы блистаете на знаменитых подмостках, создаете образы героинь разных эпох, с большой достоверностью передаете их характер", — отметил глава кабинета министров.

Лариса Голубкина известна ролями в советских фильмах. Первая лента, в которой она сыграла, была "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова. Сейчас актриса служит в Театре армии.