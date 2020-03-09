Юбилейный день рождения отмечает 9 марта актриса Лариса Голубкина. Ей исполнилось 80 лет.
С праздником актрису поздравили первые лица России. Президент Владимир Путин направил ей телеграмму:
"Человек неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, Вы блестяще реализовали себя на актерском поприще, подарили зрителям немало ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе", — говорится в тексте поздравительного сообщения.
К поздравлениям присоединился и премьер-министр Михаил Мишустин.
"Вы — актриса особого дарования, одна из ярких звезд Центрального театра Российской Армии. Многие годы Вы блистаете на знаменитых подмостках, создаете образы героинь разных эпох, с большой достоверностью передаете их характер", — отметил глава кабинета министров.
Лариса Голубкина известна ролями в советских фильмах. Первая лента, в которой она сыграла, была "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова. Сейчас актриса служит в Театре армии.
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