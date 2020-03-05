На сцене МХАТ им. М. Горького прошла премьера детского мюзикла "Золото"

29 февраля на Большой сцене МХАТ им. М. Горького прошла премьера детского кино-мюзикла "Золото".

Автором спектакля выступил петербургский режиссёр, актёр, хореограф и музыкант Антон Адасинский, создатель и руководитель театра DerevoLaboratorium. Основной актёрский состав — это дети, которые занимаются в Музыкальном Театре Детей Марины Ланда в Санкт-Петербурге. Марина Ланда, Сергей Васильев и Антон Адасинский принимают самое непосредственное участие в спектакле — помимо того, что они играют свои роли, они являются авторами всей музыки "Золота", а это пятнадцать запоминающихся песен, которые зал подхватывал с первых нот. Они звучат на сцене в исполнении арт-рок группы "Positive band". Основными декорациями спектакля служат мультимедийные проекции, демонстрируемые на огромной экране.

Спектакль показывает, как важно вопреки преградам не расставаться со своей мечтой, противостоять зависимостям и соблазнам, которые окружают нас в современном мире, чтобы не потеряться в нём.

После премьеры художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков сказал: "Я очень рад тому, что откликнулся на предложение Антона. У нас получился удивительный спектакль — лаборатория, где дети рассказывают что-то важное взрослым, где дети рассказывают что-то важное детям, где взрослые что-то понимают про детей, чего они раньше не знали, не догадывались. Это настоящее искусство, настоящая лаборатория, настоящий музыкальный театр. Меня вдохновляет конструкция этого спектакля — он придуман и сделан так, что его можно растить, как дерево. Это дерево принесло уже свои первые плоды. И это большое событие не только для зрителей, но и для театра — который в свою очередь может расти со спектаклем, когда будет создаваться музыкальная матрица и возникать настоящие музыкальные лидеры. Спектакль "Золото" — очень важный, чистый, искренний, в нём много нового языка — для театра это хороший шанс развиваться".

"Сущность этого спектакля располагает к тому, что все, кто сидит в зале, вспомнили своё детство и почувствовали себя как дома. А те, кто находится на сцене, обращались бы к тем, кто сидит в зале — и все они становились единой семьёй. Мы делали этот спектакль с Антоном достаточно долго. Я думаю — это прекрасный повод объединения московских, питерских детей, и не только детей — взрослых тоже, московских и питерских школ, музыкальных и зрительских поколений — их корни очень близки. Очень важна эта близость живого театра" — отметила Марина Ланда.