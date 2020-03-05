Планетарий Москвы подготовил к 8 марта необычные экскурсии

В российской столице с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня и Международного дня планетариев в Московском планетарии пройдут авторские экскурсии.

Эта информация приводится на интернет-сайте Москвы.

На экскурсиях в Музее Урании гости смогут узнать, почему планете Венере дали имя древнеримской богини любви. Также посетителям откроется тайна о том, кто придумал планетарии, и как их открывали в разных странах мира.

Отмечается, что экскурсии будут начинаться ровно за час до старта сеанса в Большом звездном зале. Их стоимость включат в цену билета. В каждую группу войдет по 60 человек.