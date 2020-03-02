Актер Александр Боев подал исковое заявление в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова.
В 2004 году Боев сыграл роль в кинофильме "Превосходство Борна" Пола Гринграсса. В одной сцене его герой-таксист вез главного героя (роль Мэтта Деймона).
Как считает Боев, принадлежащий Никите Михалкову прокатчик фильма в РФ не доплатил ему проценты от прибыли. В настоящее время Александр Боев требует, чтобы ему выплатили 80 миллионов рублей.
Сам режиссер пока никак не комментировал претензии Боева.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".