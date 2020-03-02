Актер Боев подал в суд на Никиту Михалкова

Актер Александр Боев подал исковое заявление в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова.

В 2004 году Боев сыграл роль в кинофильме "Превосходство Борна" Пола Гринграсса. В одной сцене его герой-таксист вез главного героя (роль Мэтта Деймона).

Как считает Боев, принадлежащий Никите Михалкову прокатчик фильма в РФ не доплатил ему проценты от прибыли. В настоящее время Александр Боев требует, чтобы ему выплатили 80 миллионов рублей.

Сам режиссер пока никак не комментировал претензии Боева.