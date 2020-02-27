Главный режиссер "Театра на Васильевском" Туманов умер в Петербурге

Сегодня, 27 февраля, на 67 году жизни скончался главный режиссер "Театра на Васильевском" в Санкт-Петербурге Владимир Туманов. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

За период своей творческой деятельности Туманов успел потрудиться в театрах Литвы и РФ. В Вильнюсском театре русской драмы им было поставлено примерно три десятка спектаклей. А после возвращения в Санкт-Петербург он стал одним из ведущих режиссеров города.

Его работы ставили в Малом драматическом театре и Молодежном театре на Фонтанке.