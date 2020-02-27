Мода на лица без макияжа никогда не станет главным трендом

Визажист Эрик Индиков утверждает, что случаи, когда звезды российского шоу-бизнеса появляются на публике без профессионального макияжа, так и останутся единичными.

Напомним, что ранее гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала фото в Instagram без макияжа и продемонстрировала весь процесс создания нового образа.

Модель Алена Шишкова тоже подстриглась и стала делать неяркий макияж. Наконец, певица Полина Гагарина похвасталась естественным загаром и веснушками.

Индиков пояснил, что его радует тенденция возвращения к естественной красоте, но все же российские женщины никогда не откажутся от макияжа. Известно, что россиянки больше всех любят пользоваться косметикой.

Это желание, по мнению визажиста, у них в крови.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 68-летняя Бонни Тайлер призналась, что делает ботокс.