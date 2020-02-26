В Калининградской области повысят компенсации за съемки фильмов

Власти Калининградской области с этого года запланировали увеличение объемов компенсационных выплат за съемки кинофильмов на территории региона.

Как сообщает "Русский Запад", 25 февраля такое заявление сделал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе открытия Балтийского культурного форума. В качестве условий повышения компенсаций на 20% выступят попадание сериала в первый мультиплекс, либо премьера картины с участием режиссера в городе Калининград.

Напомним, Балтийский культурный форум будет идти с 25 по 27 февраля 2020 года на территории Светлогорска.