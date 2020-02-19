Русский театр классического балета "Moscow State Ballet" покорил Европу

Людмила Титова и команда ее артистов классического балета "Moscow State Ballet" гастролируют по Европе. Турне труппы включает более 80-ти городов Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии.

"Во всех городах, где уже прошли наши выступления, зрители рукоплескали нам стоя, - делится впечатлениями Людмила Титова, — нас везде встречали и провожали бурными овациями, тепло благодарили за красоту русского балета. Мы получили много восторженных отзывов в прессе! Сейчас у нас огромное количество премьер и вводов — активно репетируем балеты "Спящая красавица" и "Жизель", которых у нас в репертуаре не было около полугода. Я понимаю, как тяжело моим артистам — ежедневные выступления, частые переезды, но они стараются, держатся, ребята большие молодцы!".

Также труппа активно репетирует балет "Лебединое озеро" для выступления в Вене в конце февраля.

"Посмотреть этот спектакль в Вену приезжает импресарио из Бразилии, после этой постановки мы будем подписывать контракт с импресарио из Словакии, - рассказывает Людмила Титова. — Конечно, все мы немного волнуемся, но это приятные волнения и ожидания".

Среди поклонников русского балета у Людмилы Титовой много зарубежных фанатов, которые приезжают на ее выступления в любой город мира.