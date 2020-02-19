Сегодня, 19 февраля, президент России Владимир Путин поздравил известного композитора и певца Юрия Антонова с юбилеем. Музыканту исполнилось 75 лет, говорится на интернет-сайте Кремля.
Как подчеркнул глава государства, композиции Антонова являются мелодичными, узнаваемыми и пользуются любовью слушателей разных возрастов.
"Вы щедро дарите музыку поклонникам эстрадного искусства, работаете с полной душевной отдачей", — подчеркнул Владимир Путин и пожелал композитору здоровья и новых творческих побед.
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