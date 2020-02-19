Президент поздравил Юрия Антонова с 75-летним юбилеем

Сегодня, 19 февраля, президент России Владимир Путин поздравил известного композитора и певца Юрия Антонова с юбилеем. Музыканту исполнилось 75 лет, говорится на интернет-сайте Кремля.

Как подчеркнул глава государства, композиции Антонова являются мелодичными, узнаваемыми и пользуются любовью слушателей разных возрастов.