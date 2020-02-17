Фотоконкурс "Мама и дети в национальных костюмах" стартовал в России

Всероссийский фотоконкурс "Мама и дети в национальных костюмах народов России" стал победителем Всероссийского грантового конкурса в номинации "Патриотическое воспитание — сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны".

Цели проекта:

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

Укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации.

Создание в Российской Федерации уникальной площадки для сплочения народов России разных конфессий и политических взглядов посредством представлений национального костюма.

Реализация мероприятий Всероссийского фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах народов России" направлена на содействие в сохранении национальной идентичности народов России в условиях набирающей темпы глобализации социума.

Информационно было обхвачены 85 регионов РФ. Всероссийский конкурс дал большой резонанс. Пришло 3500 писем, из них были отобраны на конкурс 2200. По итогам заочного отбора члены жюри выбрали 50 работ, которые буду представлены на фотовыставке в Москве.

Организаторы Конкурса:

Победитель Всероссийского грантового конкурса на основании приказа Росмолодежи от 15 октября 2019г. № 352 "Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2019 году" — Амиров Ильнур Равильевич. При получении грантовой поддержки Росмолодежи.

Партнерами Всероссийского фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах народов России" выступают:

РОО "Интернациональный Союз Женщин".

Фонд поддержки культурных инициатив "Зур Арт".

Председатель Организационного комитета — Генеральный директор Фонда "Зур Арт" Шакирзянов М. И.:

"Наш проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников".

Участие в конкурсе бесплатное.

Официальный сайт конкурса www. ethno-photo.com.

Заявки принимались до 15 февраля 2020 года.

Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 г. в Москве, ЦМТ Конгресс Холл. (Краснопресненская набережная 12, подъезд 4). В 12.00 состоится Торжественное открытие выставки.

На фотовыставке будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор, среди которых будут выбраны 10 победителей.

Победителям будут вручены кубки победителей и дипломы. Каждый участник, чьи работы были выбраны и представлены в Москве получат дипломы финалиста.

На фотовыставке будет представлен каталог с работами 50 финалистов.

В состав жюри Всероссийского конкурса вошли:

Юрий Желудев — Председатель жюри. Первый Президент Гильдии рекламных фотографов и творческого союза художников.

— Председатель жюри. Первый Президент Гильдии рекламных фотографов и творческого союза художников. Александр Тягны-Рядно — фотограф, куратор, журналист, путешественник. Секретарь Союза фотохудожников России, член Союза журналистов России, Международной Федерации художников ЮНЕСКО.

— фотограф, куратор, журналист, путешественник. Секретарь Союза фотохудожников России, член Союза журналистов России, Международной Федерации художников ЮНЕСКО. Малинина Светлана — Руководитель пресс-службы аппарата председателя исполнителнго комитета — исполнительного секретаря СНГ. Член Санкт-Петербургского Союза журналистов.

Руководитель пресс-службы аппарата председателя исполнителнго комитета — исполнительного секретаря СНГ. Член Санкт-Петербургского Союза журналистов. Мадина Махмутова — Мастер национального костюма, член ТСХ РФ, палаты народных художественных промыслов и ремесел РТ.

— Мастер национального костюма, член ТСХ РФ, палаты народных художественных промыслов и ремесел РТ. Эфендиева Рита — Вице-президент по межрегиональному и международному сотрудничеству в общероссийской общественной организации "Ассоциация Женщин предпринимателей России" Руководитель Кабардино-Балкарского регионального отделения ассоциации.

К участию в проекте привлекались мамы и дети, но также активное участие в фотосессии приняли и все остальные члены семьи (и бабушки, и дедушки, и папы).

Возрастных ограничений по участию в конкурсе не было.

На торжественное открытие фотовыставки "Мама и дети в национальных костюмах народов России" будут приглашены участники конкурса, финалисты, депутаты ГД, Члены СФ РФ, представители Исполнительного комитета стран СНГ, представители других организаций и ведомств. Фотовыставку могут посетить все желающие.

Вход на фотовыставку свободный.