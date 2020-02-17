Всероссийский фотоконкурс "Мама и дети в национальных костюмах народов России" стал победителем Всероссийского грантового конкурса в номинации "Патриотическое воспитание — сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны".
Цели проекта:
Реализация мероприятий Всероссийского фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах народов России" направлена на содействие в сохранении национальной идентичности народов России в условиях набирающей темпы глобализации социума.
Информационно было обхвачены 85 регионов РФ. Всероссийский конкурс дал большой резонанс. Пришло 3500 писем, из них были отобраны на конкурс 2200. По итогам заочного отбора члены жюри выбрали 50 работ, которые буду представлены на фотовыставке в Москве.
Организаторы Конкурса:
Партнерами Всероссийского фотоконкурса "Мама и дети в национальных костюмах народов России" выступают:
Председатель Организационного комитета — Генеральный директор Фонда "Зур Арт" Шакирзянов М. И.:
"Наш проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников".
Участие в конкурсе бесплатное.
Официальный сайт конкурса www. ethno-photo.com.
Заявки принимались до 15 февраля 2020 года.
Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 г. в Москве, ЦМТ Конгресс Холл. (Краснопресненская набережная 12, подъезд 4). В 12.00 состоится Торжественное открытие выставки.
На фотовыставке будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор, среди которых будут выбраны 10 победителей.
Победителям будут вручены кубки победителей и дипломы. Каждый участник, чьи работы были выбраны и представлены в Москве получат дипломы финалиста.
На фотовыставке будет представлен каталог с работами 50 финалистов.
В состав жюри Всероссийского конкурса вошли:
К участию в проекте привлекались мамы и дети, но также активное участие в фотосессии приняли и все остальные члены семьи (и бабушки, и дедушки, и папы).
Возрастных ограничений по участию в конкурсе не было.
На торжественное открытие фотовыставки "Мама и дети в национальных костюмах народов России" будут приглашены участники конкурса, финалисты, депутаты ГД, Члены СФ РФ, представители Исполнительного комитета стран СНГ, представители других организаций и ведомств. Фотовыставку могут посетить все желающие.
Вход на фотовыставку свободный.
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