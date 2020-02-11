В МХАТ им. М. Горького пройдет творческий вечер Дмитрия Арюпина

14 февраля в 19.00 в МХАТ им. М. Горького пройдет творческий вечер Дмитрия Арюпина.

Дмитрий Арюпин — человек необычный и скоро вы сами в этом убедитесь.

Встреча с ним — это не только интересная дискуссия с настоящим фанатиком искреннего театра, но и фрагменты из спектаклей, которые покорили не только российскую, но и европейскую, американскую и азиатскую публику.

В 1988 году, вместе с Марчеллой Солтан он создал театр "черноеНЕБОбелое". Это девять постановок, пять из которых стали значимыми событиями мировой театральной жизни. Вот уже более двадцати лет театр дает гастроли, представляя российское искусство за рубежом.

"ЧерноеНЕБОбелое" — единственный российский театр — дважды обладатель главной награды крупнейшего в мире фестиваля Fringe First (инновации в театре и выдающийся новый спектакль) и Total Theatre (концепция дизайна и выдающаяся актерская техника).

Дмитрий Арюпин о своих спектаклях: "Они подобны абсолютному зеркалу, далекому от литературы, далекому от любых историй, но соединяющему в себе все истории просто своей готовностью отражать".

26 февраля на Малой сцене "черноеНЕБОбелое" представит "Игрушки Бертрана" во всем их ужасном великолепии;

во всем их ужасном великолепии; 28 февраля на Третьей сцене — постановку "LaLlorona" , где устроят встречу с прирученной смертью;

, где устроят встречу с прирученной смертью; 7 марта на Третьей сцене — спектакль "М означает Магритт".

Приходите, чтобы окунуться в необыкновенный мир Мастера!

14 февраля 19.00 Малая сцена МХАТ им. М.Горького

http://www.mxat-teatr.ru/repertuar/tvorcheskiy-vecher-dmitriya-aryupina 0 __229

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