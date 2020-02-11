Известная актриса Евгения Симонова в последнее время боролась с раковым заболеванием. В результате ей удалили легкое, но и после этого артистка продолжает курить. Операцию провели в клинике Германии, и прошла она довольно успешно.
При этом в Сети распространяется информация, что актриса не бережет себя и продолжает курить. Ситуация на работе только усиливает нагрузки на организм.
При этом за пределы Москвы Симонова сейчас старается не уезжать, так как дополнительные нагрузки при ее состоянии могут быть опасными.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.