Больной онкологией актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

Известная актриса Евгения Симонова в последнее время боролась с раковым заболеванием. В результате ей удалили легкое, но и после этого артистка продолжает курить. Операцию провели в клинике Германии, и прошла она довольно успешно.

При этом в Сети распространяется информация, что актриса не бережет себя и продолжает курить. Ситуация на работе только усиливает нагрузки на организм.

При этом за пределы Москвы Симонова сейчас старается не уезжать, так как дополнительные нагрузки при ее состоянии могут быть опасными.