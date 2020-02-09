16-летняя Диана Костырина подписала контракт со Стивеном Кингом на экранизацию его рассказа "Женщина в комнате". Девушка уже четыре года находится в киноиндустрии. В ее портфолио несколько сыгранных ролей, а также два снятых короткометражных фильма.

"Я просто не верю. Это было очень спонтанное решение, но зато теперь у меня есть контракт со Стивеном Кингом на экранизацию его рассказа. Риск просто творит чудеса", - написала Костырина во "ВКонтакте".

"Получится короткометражный фильм до 40 минут, это написано в условиях этого контракта", - добавила девушка.