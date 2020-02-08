В пермской клинике-курорте "Тенториум" состоятся съемки фильма "Фактор S" с участием звезд Голливуда. Об этом сообщила группа клиники-курорта во "ВКонтакте". Сообщается, что группа голливудских актеров прибудет в Пермь в начале марта текущего года.
Среди жителей города пройдут кастинги на участие в массовых съемках. Актеры и съемочная группа будут жить на территории клиники-курорта. Режиссером картины выступит Игорь Добровольский.
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