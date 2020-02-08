Зимние сказочные приключения продолжаются на сцене МХАТ им. М. Горького

Зима — время волшебных ожиданий и открытий. Даже в знакомой всем сказке "Снежная королева" обновленная команда театра смогла найти новые смыслы, открыть потаенное и суметь войти в искренний диалог с "поколением гаджетов".

Сочетание современных технологий и человеческих ценностей расширяет заложенные смыслы сказки Ганса Христиана Андерсена, делают их более понятными и близкими детям.

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького:

"Андерсена во всем мире рассматривают как философа, но так сложилось, что в России его воспринимают исключительно как детского сказочника. Мы делаем детский спектакль, но это будет встреча сказочного классического европейского сознания с современным театральным языком, тем языком, на котором дети говорят и думают."

При всем обилии мультимедийных технологий сказка "Снежная королева" говорит о главном:

о любви,

о верности и преданности,

готовности отдать все за любимого человека.

Именно это чувство роднит нас всех и делает людьми. Ребенок оказывается в удивительном мире, сочетающем нескольких эпох, и этот стереоэффект рождает ощущение настоящего чуда, не отстраненного повествования — малыши словно "окунаются" в сказку, проживая вместе с героями все перипетии знакомого сюжета.

Видеодекорации, волшебное музыкальное оформление и элементы кукольного театра в ансамбле с живой игрой мхатовских актёров переводят сложную классическую историю о вечных ценностях на язык, понятный детям.

Ирина Титоренко, художник-постановщик:

"В этом спектакле мне хотелось отразить богатство цвета, смену локаций и настроений. Видеоарт помогает полнее погрузить зрителя в атмосферу сказки, создать "подвижный" мир, мобильнее реагировать на события пьесы".

Ольга Насырова, хореограф спектакля:

"Нам было важно поставить хореографию, понятную детям, но в то же время современную. Спектакль полон разных танцевальных направлений, в том числе и хип-хопа, а разбойники лихо прыгают на джамперах".

И взрослые, и маленькие зрители отмечают, что после просмотра спектакля их настроение значительно улучшается, дети готовы к приключениям, готовы совершать подвиги ради дружбы. Родители вспоминают себя в возрасте своих дочерей и сыновей и радуются, что преемственность поколений живет в стенах театра.

Мы верим в чудо, пока мы дети, но затем отказываемся от этой веры под грузом окружающей суеты, шаг за шагом самостоятельно превращая свое сердце в лед. И только любовь — верная, вечная — помогает растопить лед сердца и вернуть себе не только веру в лучшее, веру в предназначение, но и собственно способность жить чувствами и надеждами. Театр дает уникальную возможность быть живым, чувствовать, понимать и быть понятым — не это ли ценнее любых технологий и успехов? Об этом и многом другом Вы сможете рассуждать после просмотра "Снежной королевы" на большой сцене МХАТ.

Ближайшие спектакли:08.02, 15.02, 14.03, 15.03

Продолжительность спектакля: 1 час 5 мин., без антракта

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