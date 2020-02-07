Жан-Поль Готье озвучил причину "некрасивости" мужчин в России

Знаменитый модельер из Франции Жан-Поль Готье, приехавший в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show, пояснил в эфире телепрограммы "Модный приговор", почему русские девушки красивые, а мужчины, наоборот, по его мнению, внешне не очень привлекательны.

"По моему мнению, две страны создают красавиц в мире. Это Россия и Бразилия", — пояснил модельер ведущему программы, историку моды Александру Васильеву, сообщает "Газета.Ру".

Готье также добавил, что в России он был поражен обилием красивых манекенщиц, но ему не удалось увидеть ни одного красивого манекенщика. Модельер полагает, что причина этого в том, что