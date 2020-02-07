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В Москве ограблен бывший руководитель Большого театра

Культура

Экс-худрука Большого театра Сергея Филина ограбили в Москве.

Отмечается, что это случилось рядом с Московским дворцом молодежи в Хамовниках, где артист припарковал машину. Неизвестный разбил стекло транспортного средства и схватил рюкзак.

Филин уже написал заявление в полицию. По его словам, сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Он также пояснил, что в рюкзаке у него были личные вещи и дорогие лекарства.

Напомним, в январе 2013 года Сергея Филина облили на улице кислотой. В результате он получил серьезные ожоги лица. Впоследствии нашли исполнителя преступления, им оказался Юрий Заруцкий, сосед по даче солиста Большого театра Павла Дмитриченко. Самого танцора признали виновным в организации преступления, за что он получил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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